Армении нужно войти в состав РФ: Прилепин раскрыл план Кремля в связи с войной в Карабахе

Скандальный российский писатель Захар Прилепин предположил, что если Армении в войне за Нагорный Карабах понадобится военная помощь, то ей предстоит задуматься о присоединении к России.

Об этом писатель и политик Захар Прилепин написал в своем профиле в Facebook.

"Правильно понимаю, что в Армении надо стремительно провести референдум о присоединении к России? Стремительно", — написал Прилепин.

Не забыл скандальный российский писатель вспомнить и про Крым и Донбасс.

"Нет, если братский армянский народ обратиться с призывом об объединении - мы отказать не сможем, думаю. Армяне, конечно, могут сослаться на дружеские наши договоры о взаимопомощи - ну да, ну да, - тем не менее, наличие этих договоров никак не повлияли на позицию Еревана, скажем, по Крыму, и уж тем более по Донбассу.

И если нам скажут, что Крым и Донбасс - спорные территории, ну так и Нагорный Карабах - не бесспорный, - заявил писатель.

Стоит напомнить, что Прилепи воевал на Донбассе в составе террористической организации "ДНР" и рассказывал журналистам, что его подчиненные убили много людей и "вытворяли голимый беспредел" в Украине.

После чего СБУ открыла против Прилепина уголовное производство за создание незаконного вооруженного формирования, целью которого было ведение боевых действий в Украине. Также он внесен в "черный список" Министерства культуры Украины.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, который живет в США уже высказался по поводу скандальных рассуждений Прилепина и обвинил его в раскрытии плана Кремля.

"Прилепин выболтал план Кремля : напугать Армению до смерти Турцией и заставить ее вступить в состав Дзюдохерии", - написал Пионтковский в своем Твиттере.

Тупая омоновская скотина Прилепин выболтал план Кремля : напугать Армению до смерти Турцией и заставить ее вступить в состав Дзюдохерии. — Andrei Piontkovsky (@apiontkovsky) September 28, 2020

Напомним, 27 сентября на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф"