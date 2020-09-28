Армении нужно войти в состав РФ: Прилепин раскрыл план Кремля в связи с войной в Карабахе

Об этом писатель и политик Захар Прилепин написал в своем профиле в Facebook.
"Правильно понимаю, что в Армении надо стремительно провести референдум о присоединении к России? Стремительно", — написал Прилепин.
Не забыл скандальный российский писатель вспомнить и про Крым и Донбасс.
"Нет, если братский армянский народ обратиться с призывом об объединении - мы отказать не сможем, думаю. Армяне, конечно, могут сослаться на дружеские наши договоры о взаимопомощи - ну да, ну да, - тем не менее, наличие этих договоров никак не повлияли на позицию Еревана, скажем, по Крыму, и уж тем более по Донбассу.
И если нам скажут, что Крым и Донбасс - спорные территории, ну так и Нагорный Карабах - не бесспорный, - заявил писатель.
Стоит напомнить, что Прилепи воевал на Донбассе в составе террористической организации "ДНР" и рассказывал журналистам, что его подчиненные убили много людей и "вытворяли голимый беспредел" в Украине.
После чего СБУ открыла против Прилепина уголовное производство за создание незаконного вооруженного формирования, целью которого было ведение боевых действий в Украине. Также он внесен в "черный список" Министерства культуры Украины.
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, который живет в США уже высказался по поводу скандальных рассуждений Прилепина и обвинил его в раскрытии плана Кремля.
"Прилепин выболтал план Кремля : напугать Армению до смерти Турцией и заставить ее вступить в состав Дзюдохерии", - написал Пионтковский в своем Твиттере.
Тупая омоновская скотина Прилепин выболтал план Кремля : напугать Армению до смерти Турцией и заставить ее вступить в состав Дзюдохерии.
— Andrei Piontkovsky (@apiontkovsky) September 28, 2020
Напомним, 27 сентября на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов.
Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф"