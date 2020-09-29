Российский курорт в Краснодарском крае заполонили мертвые медузы: фото

В России на побережье Азовского моря сотни мертвых медуз.

На морском курорте в Краснодарском крае, отдыхающие запечатлили сотни мертвых медуз у берега Азовского моря.

На снятый очевидцами ролик обратил внимание Instagram-аккаунт krasnodar_kray.

Мертвых животных прибило волнами к берегу. Многие пользователи сравнили пляж с кладбищем.

"Ужас! Может, это обычное явление, конечно, я не знаю, но зрелище неприятное и тревожное", "Суп из морепродуктов", "Фу, гадость", "Кладбище медуз", "Какая бяка", "Фу, ужас какой", "Запах, наверное, ужасный", - комментируют фото подписчики.

Стоит отметить, что на украинских курортах в этом году также наблюдалось нашествие этих животных. Кириллова и курорты Арбатской стрелы потерпали от медуз.

Как известно, укус этих водных обитателей не опасный, но у некоторых людей он может вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях врачи рекомендуют принять антигистаминные препараты.

По словам экспертов, одним из факторов увеличения медуз в Азовском море является теплая зима. Способствовать уменьшению количества медуз будет снижение солености Азовского моря. Но когда это произойдет – сказать пока трудно