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Война в Нагорном Карабахе: раскрыта тактика Азербайджана против Армении

Война в Нагорном Карабахе: раскрыта тактика Азербайджана против Армении
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Противостояние между Баку и Ереваном не утихает. Украинский эксперт рассказал, у кого есть все шансы победить в этой схватке.

Легенда про непобедимую армянскую армию, начинает таять, как свечка. Об этом заявил украинский военный обозреватель Алексей Арестович.

Согласно этой легенде, Азербайджан не имеет никаких шансов в борьбе за Нагорный Карабах. Однако, все оказалось не так. 

"Два десятка лет, уперто и методично, они строили и перевооружали свои вооружённые силы, делая основную ставку на высокоточное оружие, представленное поимущественно ударными БПЛА, турецкого и израильского производства, а также усиленную подготовку войск", - написал он на своей странице в Facebook.

"Невозможную задачу Баку решает нанесением двух основных и одного вспомогательного удара", - поведал Арестович.

"Кроме того, по заявлениям армянской стороны, азербайджанцы наносили удары непосредственно по городу Вардениз (начало дороги снабжения на армянской территории) - скорее всего, по накопившемуся транспорту снабжения. Северо-восточные районы обороны "НКР" таким образом, уже зашатались и дрогнули", - пишет он.

По мнению эксперта, если Азербайджанцы берут в дальнейшем Хейвали, весь северо-восточный фас обороны рухнет, а восточный откажется в крайне тяжелом положении.

Арестович выяснил, что по некоторым данным, которые нуждаются в проверке, вчера армянская авиация нанесла удар по скоплению азербайджанских сил в районе Горадиз.

"Если это так, то это как раз и могла быть группировка, призванная развивать удар на Ацих) по вспомогательному направлению (Балиянд-Хадрут), и/или - отсекающего, вдоль границы с Ираном", - считает он.

Также он ответил военным специалистам многих стран, считающих, что армяне в данных условиях должны прекратить валять дурака и оттягиваться на вторую и третью линию обороны.

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"Есть нюанс. Нет у них никакой сколько-нибудь значимой "второй и третьей линии обороны", - заявил специалист.

Нет по нескольким причинам:

  • Армяне просто не рассматривали всерьез такой вариант, как прорыв их первой линии обороны и необходимость отхода, что видно по "качеству" опорных пунктов в первой линии, где главным инженерным средством выступают шины.

  • Построить и поддерживать в рабочем состоянии три линии обороны может позволить себе только очень богатое и дисциплинированное общество, каковым "НКР", видимым образом не оказалось.

  • Большинство пунктов обороны армян на переднем крае - цепочка маленьких опорных пунктов на 5-15-45 человек.

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Таким образом, эксперт пришел к тому, что:

  • азербайджанская стратегия работает;

  • они перенасытили оборону армян, те просто не справляются,

  • потери армян в живой силе и технике накопились и привели к резкой просадке боеспособности,

  • миф про страшную, глубоко эшелонированную оборону армян и их невероятную боеспособность, оказался мифом (как это обычно и бывает). 

"Азербайджан демонстрирует нам блестящий пример совершения невозможного, пример - который войдёт выдающейся страницей в учебники мировой истории", - подытожил он.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Алексей Арестович.

Автор:

Телеграф
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