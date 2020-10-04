Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Заломили руки и тащили по земле: в сеть попало видео жесткого задержания девочки-подростка в Беларуси

Заломили руки и тащили по земле: в сеть попало видео жесткого задержания девочки-подростка в Беларуси
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф
В Гродно, что на западе Беларуси, во время протестных демонстраций силовики задержали 13-летнюю девочку и ее отца.

Кадры задержания попали в соцсети.

"Предположительно на это видео попал момент задержания 13-летней девочки в Гродно. Ее ведут под руки, люди вокруг кричат "Отпустите ребенка", - сказано в подписи к видео, выложенном TUT.by 

На другом видео, снятом чуть раньше видно, что в задержании девочки и ее отца участвовало шестеро силовиков. 

Как сообщалось ранее, 4 октября протестующие в Беларуси проводят акцию "Марш освобождения заключенных". 

Протестующие в Минске на ходу сломали водомет, которым пытались их разогнать: момент попал на видео

Согласно данным Tut.by, в Минске число ее участников составило "несколько десятков тысяч", однако отмечается, что точное количество подсчитать невозможно. 

Согласно данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 20:30 было задержано 149 человек. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Гродно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
03 Адепты "русского мира" перессорились из-за призыва к россиянам ехать воевать за Нагорный Карабах
04 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
05 Что известно про бизнесмена, после свидания с которым пропала студентка в Крыму (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
Циклон Brigitte нам не страшен: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь