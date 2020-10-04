Заломили руки и тащили по земле: в сеть попало видео жесткого задержания девочки-подростка в Беларуси

В Гродно, что на западе Беларуси, во время протестных демонстраций силовики задержали 13-летнюю девочку и ее отца.

Кадры задержания попали в соцсети.

"Предположительно на это видео попал момент задержания 13-летней девочки в Гродно. Ее ведут под руки, люди вокруг кричат "Отпустите ребенка", - сказано в подписи к видео, выложенном TUT.by

Предположительно на это видео попал момент задержания 13-летней девочки в Гродно. Ее ведут под руки, люди вокруг кричат «Отпустите ребенка». pic.twitter.com/T2DNBse157 — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

На другом видео, снятом чуть раньше видно, что в задержании девочки и ее отца участвовало шестеро силовиков.

Еще одно видео с задержанием предположительно 13-летней девочки из Гродно, но снятое чуть раньше. Девочку и ее отца задерживало 6 человек в балаклавах и шлемах. Один — просто наблюдал. pic.twitter.com/mdThYeZVq7 — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Как сообщалось ранее, 4 октября протестующие в Беларуси проводят акцию "Марш освобождения заключенных".

Согласно данным Tut.by, в Минске число ее участников составило "несколько десятков тысяч", однако отмечается, что точное количество подсчитать невозможно.

Согласно данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 20:30 было задержано 149 человек.