Азербайджан и Армения могут договориться о перемирии в Нагорном Карабахе, - AFP

Армения и Азербайджан подтвердили, что присоединятся к переговорам в Москве.

Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву. Об этом заявили сразу несколько источников, как в России, так и AFP.

На сегодня в Москве запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Таким образом, стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить очередное перемирие.

Напомним, что бои за Нагорный Карабах становятся более интенсивными и кровопролитными.

Стоит отметить, что 8 октября Армения обстреляла азербайджанский город Барда, который расположен в 30 километрах от линии фронта.

Ранее "Телеграф" писал, как объятый войной Степанакерт стремительно пустеет - и если посмотреть фото последствий обстрелов, это не удивительно. Более того, обе стороны ежедневно теряют множество людей в боях.