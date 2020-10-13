Дома разрушены до основания: последствия обстрела Гянджи сняли на видео с высоты

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе.

Во вторник, 13 октября, в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Обе стороны конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации.

В Минобороны Армении заявили, что ночью наблюдалась относительно стабильная напряженность в зоне конфликта.

"Утром противник возобновил операции, поддерживаемые активным артиллерийским огнем в южном, северном, северном и восточном направлениях. В северо-восточной части линии фронта противник особенно активен. Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры во всех направлениях, чтобы заглушить пожар противника и подорвать планы последнего, держа под контролем оперативно-тактическую ситуацию", - заявили в Минобороны Армении.

С другой стороны, "армянские Вооруженные силы, грубо нарушив режим гуманитарного перемирия, с утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Также армянские военные обстреливают территорию Агджабединского района, - говорится в сообщении.

В итоге таких взаимных обвинений страдают мирные жители. Такие последствия обстрела Гянджи сняли на видео с высоты.

Последствия обстрела города Гянджи сняли с коптера

Напомним, в Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут.

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