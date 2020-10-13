Из милиции выводили медики в слезах: сеть всколыхнуло видео с мужчиной, дарившим цветы на протестах в Минске

Мужчина, даривший женщинам цветы на протестах в Минске, попал в больницу.

Сегодня, Максим Хорошин - житель Минска, который имеет свой цветочный магазин, и во время протестов бесплатно дарил женщинам цветы попал в больницу. По преварительной информации, мужину избили сотрудники милиции.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Также они выложили видео с пострадавшим:

Пользователи сети по разному реагировали на данное видео в Телеграм-группе.

Одни утверждали, что это фейк, другие же были крайне возмущенны данными действиями со сороны милиции:

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