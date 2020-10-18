Азербайджан захватил позиции армянского спецназа: операция попала на видео

Азербайджан показал кадры захвата позиций, удерживаемых армянским спецназом.

Солдаты армии Азербайджана захватили позиции сил специального назначения Армении.

Видео с подтверждением факта успешной атаки обнародовано на сайте Министерства обороны Азербайджана.

"На представленном видео наблюдается, как бронетехника и солдаты Азербайджанской Армии прогоняют армянских спецназовцев. На последних кадрах видео отчетливо видно, как после оставления противником окопы к этим позициям продвигаются азербайджанские солдаты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 17 октября стороны конфликта объявили о достижении гуманитарного перемирия, которое должно было вступить в силу 18 октября в 00:00 по местному времени.

Однако уже ночью бои возобновились с новой силой, а стороны обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Так по заявлению представительницы Минобороны Армении, войска Азербайджана открыли огонь по позициям на северном направлении, в то время, как Баку заявил об обстрелах своих позиций близ Джебраила, что в южной части Нагорного Карабаха.