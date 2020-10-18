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Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Пора объявлять капитуляцию: в воюющей за Карабах Армении произошла вспышка коронавируса

Пора объявлять капитуляцию: в воюющей за Карабах Армении произошла вспышка коронавируса
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф
В Армении стремительно растет число заболевших на COVID-19.

Украинский социолог Илья Дробчак обратил внимание на то, что в Армении, которая втянута в войну за Нагорный Карабах, в последнее время наблюдается резкая вспышка COVID-19. 

"Посмотрел на конфликт с этой стороны и шокирован, что здесь спрятался "слон в комнате", на которого мало кто обратил внимание. Заболеваемость на коронавирус в 2,5 раза хуже чем в Украине и это на фоне тысяч раненых на фронте. И все это в бедной стране", - написал он на своей странице в Facebook. 

"Очень жаль Армению, но это те условия, в которых нужно подписывать безоговорочную капитуляцию как можно скорее (тем более, по последним данным, азербайджанские танки уже километрах в 20 от Лачинского коридора, потеря которого сделает дальнейшее сопротивление бессмысленным). Если продолжать воевать в этой ситуации, то это вероятно обернется национальной травмой, крахом экономики и превращением Армении в страну третьего мира", - отметил Дробчак. 

По данным сайта Worldometers, отслеживающего статистику распространения коронавируса в мире, Армения находится на 58 месте в мире по числу обнаруженных случаев COVID-19. 

В стране, по состоянию на 18 октября зарегистрировано 64 694 случаев инфицирования, из них 1081 - летальный. Еще 48 104 человека выздоровело. 

Азербайджан в этом рейтинге находится на 71 позиции. В стране обнаружили 44 964 инфицированных. 626 человек умерло, 40 037 - выздоровели. 

Отметим, что Украина уже находится на 25 месте в мире по числу инфицированных. Согласно данным сайта, у нас уже зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, а число жертв составляет 5 607 человек. Выздоровели 125 377 человек. 

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Азербайджан, Армения, Карабах, Илья Дробчак.

Автор:

Телеграф
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