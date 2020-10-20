Стало известно о судьбе ОМОНовца из мемов про разгон простестов в Беларуси

Белорусский силовик сначала стал героем фотожаб, а потом от него ушла жена.

От белорусского ОМОНовца Тимура Гришко ушла жена.

"От Тимура Гришко ушла жена. Гришко попал на известную фотографию, благодаря чему прославился на всю страну и как следует искупался в лучах народной славы. Брак такой славы не выдержал", - пишет NEXTA.

Жена силовика, абсолютная чемпионка Беларуси по фитнес-бикини Лилия Салимгареева, в сториз в Instagram объяснила решение тем, что у нее с уже бывшим мужем "просто разошлись мнения и взгляды".

Фотография Гришко возле лежащего на земле протестующего, снятая корреспондентом агентства Reuters во время разгона протестующих 10 августа 2020 года, послужила основой для многочисленных мемов и фотожаб.

Как известно, протесты в Беларуси начались 9 августа, когда после проведения президентских выборов, ЦИК страны объявила о безоговорочной победе Александра Лукашенко.

С тех пор граждане страны продолжают участвовать в мирных акциях протестов, сопровождающихся зверствами силовиков и массовыми задержаниями.