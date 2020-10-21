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Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются

Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются
Обновлено 23:33 Ср, 21 Октябрь 2020 Телеграф Фото: Инстаграм
Школьница помогла военкомату найти призывников.

В Курчатове Курской области девушка решила помочь военкомату найти призывников

Девушка звонила в дверь к новобранцам, а те, не подозревая неладного, с радостью открывали ее, немедленно получая повестку. 

17-летняя Анна Целикова живет в городе Курск, а в Курчатов приезжает на выходные чтобы навестить бабушку. В один из приездов, девушка решила заняться "волонтерством". 

Вследствие ее действий, ряды российской армии пополнились тридцатью новобранцами, из-за чего ей даже вручили благодарность от военкомата. 

"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", - рассказала она. 

 

В военкомате говорят, что такая практика доказала эффективность и ее будут применять впредь. 

В сети же таки действия вызвали волну шуток: 

"Хорошее начало карьеры,далеко пойдёт!"

"Правнучка Павлика Морозова". 

"Нефиг открывать незнакомым бабам". 

"Походу, это все ее бывшие".

"Я бы не открыл. Жена бы неправильно поняла". 

Также пользователи сети отмечают, что страница девушки в ВК была удалена. 

"Страна узнала своих героев", - пишут очевидцы. 

 Напомним, ранее в сети бурно обсуждали решение США по утилизации подаренных Россией аппаратов ИВЛ

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Россия, Курск, Воинский призыв.

Автор:

Телеграф
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