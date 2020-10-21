Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах

Турция готова поддержать Азербайджан в войне за Карабах.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о готовности Анкары "без колебаний" направить солдат в Карабах, если такой запрос поступит от Баку.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN Turk.

Октай впрочем уточнил, что такого запроса от Азербайджана пока не поступало и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, возглавляемой Францией, РФ и США, которая занимается урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению вице-президента Турции, группа не собирается решать вопрос Карабаха и поддерживает Ереван в политическом и военном плане.

Как известно, вечером 21 октября Азербайджан объявил об освобождении еще одной ключевой точки в Карабахе - села Бала-Солтанлы.

Как сообщалось ранее, политолог Анатолий Октисюк дал прогноз относительно дальнейшего развития событий в Нагорном Карабахе. Согласно его прогнозу, Азербайджан завершит войну за пару дней.