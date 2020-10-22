Алиев объявил о переломном моменте в войне за Нагорный Карабах

Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанской армии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 22 октября объявил о новых успехах своей армии. Азербайджанские войска взяли под свой контроль границу с Ираном.

По его словам, войска Азербайджана взяли под свой контроль поселок Агбенд. Это последний населенный пункт на ирано-азербайджанской границе перед границей с Арменией.

"С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской республики Иран", - отмечается на странице Алиева в соцсети Twitter.

С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Кроме того, лидер Азербайджана сообщил об освобождении еще нескольких населенных пунктов.

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавели, Юхары Рефидинли, Ашагы Рефидинли Физулинского района, села Сирик, Шихлар, Масталыбейли, Дерзили Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Аналитик Октисюк проанализировал ситуацию в Нагорном Карабахе и сообщил о попытках России помочь Армении, которая явно не справляется с азербайджанской армией.

А журналист Фарид Шахбазлы рассказал «Телеграфу» о настроениях в азербайджанском обществе: В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана.