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Четверг, 22.10.2020
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Алиев объявил о переломном моменте в войне за Нагорный Карабах

Алиев объявил о переломном моменте в войне за Нагорный Карабах
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф
Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанской армии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 22 октября объявил о новых успехах своей армии. Азербайджанские войска взяли под свой контроль границу с Ираном.

По его словам, войска Азербайджана взяли под свой контроль поселок Агбенд. Это последний населенный пункт на ирано-азербайджанской границе перед границей с Арменией.

"С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской республики Иран", - отмечается на странице Алиева в соцсети Twitter.

Кроме того, лидер Азербайджана сообщил об освобождении еще нескольких населенных пунктов.

Аналитик Октисюк проанализировал ситуацию в Нагорном Карабахе и сообщил о попытках России помочь Армении, которая явно не справляется с азербайджанской армией.

А журналист Фарид Шахбазлы рассказал «Телеграфу» о настроениях в азербайджанском обществе: В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана.

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Все по теме:

Иран, Нагорный Карабах, Азербайджан, Карабах, Ильхам Алиев.

Автор:

Телеграф
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