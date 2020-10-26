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Лукашенко незаконно наживается через штаб-квартиру в оккупированном Крыму

Лукашенко незаконно наживается через штаб-квартиру в оккупированном Крыму
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Со времен союза санаторий «Белоруссия» в ялтинском поселке Кореиз является неофициальной штаб-квартирой режима Лукашенко в Крыму. Этот объект позволяет белорусскому лидеру не только вести закулисные переговоры, но и отмывать деньги, лишая свой народ миллиардов и наполняя собственные карманы.

Об этом говорится в расследовании Ассоциации реинтеграции Крыма. 

В собственность Белорусской ССР здравница была передана в 50-х годах ХХ века в связи с реорганизацией Алупкинского санатория «Горное солнце». После развала союза (с 1991 по 1999 год) санаторий «Белоруссия» действовал нелегально, у Лукашенко его продолжали считать своим, поскольку Беларусь стала правопреемником Белорусской ССР. А документально этот момент был подтвержден только в 1999-м году Управлением юстиции Ялтинского городского совета.

Формально в санатории вроде бы как отдыхали пострадавшие от чернобыльской катастрофы, но на самом деле объект превратился в штаб-квартиру режима Лукашенко и входил в структуру Администрации Президента Республики Беларусь («УДП»). Здесь велись тайные переговоры, возможно, связанные с оружейным бизнесом. Ведь торговля оружием один из основных источников прибыли Александра Лукашенко, которую он проворачивал через своего «оружейного диллера», бизнесмена Владимира Пефтиева. Эту же тему постоянно использует для обогащения крымский криминал.

Также санаторий «Белоруссия» плотно сидит на бюджетных российских деньгах. К примеру, в 2015-м здравница выиграла тендеры на 13 млн. рублей от Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, ОАО «Транснефть - Средняя Сибирь», от «Севастопольского районного суда». То есть фактически речь о  взаимодействии с оккупантами и получении незаконной прибыли на оккупированной территории Украины, что противоречит международному праву.

Кроме того, санаторий должен Госбюджету Украины 33 тыс. долларов, продолжает торговать с Крымом, получив после начала оккупации часть продовольственного рынка, конфискованого у украинцев. И именно в здравнице решались локальные вопросы по выводу белорусских молочных продуктов, косметики и других товаров на крымский рынок.

В здравнице также отлично отработана схема откатов, когда у некой фирмы заказывается определенный вид работ за бюджетные деньги, но он не выполняется, за то директор кладет себе в карман определенную сумму.

Как отмечает экс-представитель президента Украины в АР Крым Бабин Борис, по такой схеме отмывания денег Беларусь действует не только в Крыму, но и на Кавказе. 

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко - президента, который уже не является легитимным, но продолжает держаться за власть. 

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Все по теме:

Крым, Торговля оружием, Санаторий, Александра Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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