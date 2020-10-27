Главарь банды, участвовавший в захвате Крыма, засветился в Карабахе (фото)

Президент самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян принял у себя главаря банди Армена Мартояна ("Самвела") посетившего Арцах с якобы с "гуманитарной миссией".

Об этом сообщил Олег Батурин на своей странице в Facebook.

Армянские медиа-ресурсы активно транслируют на местном телевидении этот теплый прием.

О выезде в Армению Армен Мартоян также написал в своем Facebook.

Заметим, прославившийся в период событий "Крымской весны" Армен "Самвел" Мартоян, подозревается в нанесении телесных повреждений и похищении граждан Украины.

Армен Мартоян руководитель одной из рот так называемой "Самообороны Крыма".

В частности, "самооборона Крыма" была причастна к похищению 3 марта 2014 и убийству Решата Аметова. Также "Самвел" обвиняется в похищении украинских, активистов из Крыма Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского.

Армен Мартоян очень известная персона. С его участием блокировался аэропорт Симферополь, он публично избил киевского миллионера Геннадия Балашова и одесского депутата Алексея Гончаренко. Неоднократно нападал на журналистов, угрожал крымскому журналисту Осману Пашаеву «жестокой расправой».

Правозащитники не раз заявляли о причастности "Самвела" и возглавляемого им незаконного вооруженного формирования к преступлениям, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.