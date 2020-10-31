После взрыва в поликлинике Челябинска успели спасти не всех

В городской больнице №2 Челябинска произошел пожар и взрыв будки с кислородом. Из больницы эвакуировали врачей и пациентов, в том числе 16 тяжелых больных с коронавирусом.

Об этот сообщил источник ТАСС.

Предварительно сообщается, что двух человек не удалось спасти. Им не хватило кислорода.

Местная прокуратура проверяет эту информацию.

Также в ведомстве поведали о вероятных причинах взрыва.

"Вчера во взорвавшейся будке с кислородом проводили работы по техобслуживанию. Скорее всего, проводили их неправильно, что и послужило причиной взрыва", - говорится в сообщении.