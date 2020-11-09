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Вспыльчив, агрессивен, пугающе вел себя: каким был виновник трагедии на аэродроме в России

Вспыльчив, агрессивен, пугающе вел себя: каким был виновник трагедии на аэродроме в России
10:04 Сегодня Телеграф Фото: facebook

9 ноября, на территории военного аэродрома "Балтимор", что под Воронежем произошло ЧП: солдат-срочник с топором напал на людей, позже открыл огонь и сбежал. Количество погибших в результате инцидента в воинской части возросло до трех.

Об этом сообщили в Телеграм канале База.

По предварительной информации, военнослужащий сначала зарубил одного из своих сослуживцев прямо в казарме, пока тот спал. Затем добрался до комнаты отдыха, напал там на дежурного, отобрал у него пистолет и застрелил – его самого и водителя, находившегося там же.

Все началось с конфликта между срочником и майором, который прибыл в в/ч с проверкой.

Около 5:20 в результате словесной перепалки с майором, военнослужащий отобрал у него пистолет ПМ и 16 патронов к нему, после чего выстрелил в него. Затем к раненому подбежал военный срочной службы для оказания помощи, увидев это рядовой выстрелил и во второго.

Также пострадал еще один военный срочник.

После чего рядовой скрылся с места происшествия.

Кто он такой?

20-летний военный, убивший сегодня рано утром троих своих сослуживцев в воинской части под Воронежем, до этого учился на полицейского.

Он был студентом воронежского института МВД. Правда, отучится на местном радиотехническом факультете парень лишь два года и ушел – как раз в армию.

Педагоги-офицеры плохо вспоминают о нем, говорят, что он был вспыльчив, недисциплинирован и, порой, чрезмерно агрессивен. По мнению однокурсников Антона, он иногда странно вел себя, например, мог внезапно закричать.

Сейчас возле здания института МВД в Воронеже, где раньше учился Макаров, выставлена дополнительная охрана. Педагоги опасаются, что он может явиться к ним.

По предварительным данным, нервный срыв у военного считается основной причиной стрельбы в части в Воронежской области.

Читайте также в материале "Телеграф": 30 октября, в Татарстане 16-летний подросток напал на полицейских с ножом и ранил одного из них. 

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Все по теме:

Россия, Стрельба, Воронеж, Военный.

Автор:

Телеграф
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