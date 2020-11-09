Морально-политический тест: эксперт объяснил, почему выборы президента США так будоражат россиян

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10:57 Сегодня Телеграф

Выборы в США и победа Байдена вызвали бурную реакцию в России ввиду отсутствия там реальной политической борьбы.

Об этом политический обозреватель Олег Кашин высказался на своей странице в Facebook.

Он проводит аналогии между радостью "леволиберальной молодежи и советской взрослой интеллигенции" на избрание американцами демократа Джозефа Байдена и реакцией россиян на победу Бориса Ельцина в конце 90-х. Эксперт считает, что природа у них одинаковая, а именно: терпимость ко многим вещам. Среди них он называет манипуляции прессы в пропагандистском ключе, шельмование тех, кто проиграл.

Кашин также отмечает, что россияне умудряются ликовать от победы Байдена, как будто "как минимум Навального избрали президентом России". Также он считает победу демократа "неуверенной и натужной" и отмечает, что многие считают, что Байден продержится из-за возраста на посту недолго. Ему на смену тогда придет женщина (Камала Харрис, которая станет вице-президентом).

"За неимением реальной массовой политической борьбы в России именно американское реалити-шоу стало для многих в России таким морально-политическим тестом – готов ли ты чуть приврать, готов ли ты на что-то закрыть глаза, готов ли ты сделать вид, что не замечаешь манипуляцию. Чистый 1996 год в миниатюре – с поправкой на то, что сейчас не решается судьба России", - считает Олег Кашин.

Читайте в материале "Телеграфа" о том, как могут выборы в США повлиять на Украину: Жизнь Трампа закончится или в тюрьме, или в России, - Айдер Муждабаев

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Все по теме:

США, Выборы, Россия, Ельцин, Байден, Трамп, Олег Кашин.

Автор:

Телеграф
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