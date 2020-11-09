"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе

Взятие город Шуши под свой контроль в Азербайджане считают очень важной победой, а армия в Карабахе продвижение по всем фронтам.

Об этом в своем Твиттер президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В микроблоге Алиев заявил, что он выполнил завет отца и освободил Шуши, который три десятка лет назад оказался под контролем Армении. Президент Азербайджана добавил, что для этого пришлось копить силы, чтобы нанести удар и вернуть город под свой контроль.

Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 8, 2020

Глава Азербайджана также называет населенные пункты, которые были освобождены армией за последнее время. Их 15 в Ходжавенском, Ходжалинском и Физулинском районах. Некоторые села находятся в тылу армии Азербайджана.

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли в Физули, Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг в Ходжалы, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых в Ходжавенде,

— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 9, 2020

Также под свой контроль азербайджанская армия взяла несколько сел в Джебраильском и Зангиланском районе.

Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик в Джебраиле,

Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлы, Кечикли, Ордекли Зангилана. Да здравствует Aзербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 9, 2020

Азербайджанская сторона отмечает, что взятие Шуши и дальнейшие успехи на фронте, означает, что "шансы Армении на дальнешую оккупацию равны нулю". Об этом в интервью Русской службе Би-би-си заявил Зардушт Ализаде, политолог и советник первого президента независимого Азербайджана Аяза Муталибова.

"Мы потеряли Шушу, а за ней и весь Карабах и жили все эти годы с чувством неполноценности", - настаивает политолог.

Как сообщал "Телеграф", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться ударами на нескольких направлениях.