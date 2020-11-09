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"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе

"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф

Взятие город Шуши под свой контроль в Азербайджане считают очень важной победой, а армия в Карабахе продвижение по всем фронтам.

Об этом в своем Твиттер президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В микроблоге Алиев заявил, что он выполнил завет отца и освободил Шуши, который три десятка лет назад оказался под контролем Армении. Президент Азербайджана добавил, что для этого пришлось копить силы, чтобы нанести удар и вернуть город под свой контроль.

Глава Азербайджана также называет населенные пункты, которые были освобождены армией за последнее время. Их 15 в Ходжавенском, Ходжалинском и Физулинском районах. Некоторые села находятся в тылу армии Азербайджана.  

Также под свой контроль азербайджанская армия взяла несколько сел в Джебраильском и Зангиланском районе. 

Азербайджанская сторона отмечает, что взятие Шуши и дальнейшие успехи на фронте, означает, что "шансы Армении на дальнешую оккупацию равны нулю". Об этом в интервью Русской службе Би-би-си заявил Зардушт Ализаде, политолог и советник первого президента независимого Азербайджана Аяза Муталибова. 

"Мы потеряли Шушу, а за ней и весь Карабах и жили все эти годы с чувством неполноценности", - настаивает политолог. 

Как сообщал "Телеграф", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться ударами на нескольких направлениях

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Карабах.

Автор:

Телеграф
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