Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

Военнослужащий одной из воинских частей под Воронежем убил трех человек. По данным СМИ, это произошло на аэродроме. Зарубив офицера топором, солдат завладел его табельным оружием, застрелил двух сослуживцев и скрылся. Он уже задержан.

Об этом сообщает канал Baza в Telegram.

Срочника нашли в Землянске, в 50 км от места происшествия. Он отобрал автомобиль у рыбака, угрожая оружием, и попытался уехать в Орловскую область, где живут его бабушка и дедушка.

Напомним, 9 ноября, на территории военного аэродрома "Балтимор", что под Воронежем произошло ЧП: солдат-срочник с топором напал на людей, позже открыл огонь и сбежал. Количество погибших в результате инцидента в воинской части возросло до трех.