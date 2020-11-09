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Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф

Военнослужащий одной из воинских частей под Воронежем убил трех человек. По данным СМИ, это произошло на аэродроме. Зарубив офицера топором, солдат завладел его табельным оружием, застрелил двух сослуживцев и скрылся. Он уже задержан.

Об этом сообщает канал Baza в Telegram.

Срочника нашли в Землянске, в 50 км от места происшествия. Он отобрал автомобиль у рыбака, угрожая оружием, и попытался уехать в Орловскую область, где живут его бабушка и дедушка.

Напомним, 9 ноября, на территории военного аэродрома "Балтимор", что под Воронежем произошло ЧП: солдат-срочник с топором напал на людей, позже открыл огонь и сбежал. Количество погибших в результате инцидента в воинской части возросло до трех.

 

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Все по теме:

Балтимор, Воронеж, ЧП, Антон Макаров.

Автор:

Телеграф
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