Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном

В истории со сбитием российского Ми-24 на границе с Азербайджаном нашли схожесть со сбитием российского Су-24 Турцией в Сирии.

Соответствующее мнение высказал журналист Юрий Бутусов в Фейсбук.

"Азербайджанцы сбили российский боевой вертолет в Армении, по примеру Турции, сбившей Су-24 в Сирии. Алиев и Эрдоган показали Путину, что готовы наказать российские войска за поддержку противника, и уверены, что ответных ударов не будет", - написал он.

От отметил тот факт, что атака была совершена далеко от зоны боевых действий - на границе Нахичеванской области Азербайджана и Армении.

"Нет сомнений, что атака в этом районе не могла быть случайностью - ведь в том районе никаких боевых действий нет вообще", - пишет Бутусов.

По его мнению, это был очень мощный сигнал для Кремля, что Азербайджан при поддержке Турции не станет колебаться если возникнет необходимость ударить по российским войскам. Также он подчеркивает, что атака произошла на войска участника ОДКБ на территории другого участника ОДКБ, с которым фактически идет война.

"Если Россия не ответит ударом на удар, это будет сигналом - россиян можно сбивать, потом откупимся. Так было в Сирии, когда по приказу Эрдогана над территорией Сирии турки сбили российский бомбардировщик Су-24", - написал Бутусов

Журналист также уверен, что Азарбейджан атаковал, понимая, что ответа не будет.

"Путин не посмеет ввязаться в войну. Российские войска в Армении не могут остановить азербайджанскую армию, а российскую авиацию остановят ВВС Турции. Россия скована войной в Украине, войной в Сирии, конфликтом в Грузии, в Молдове, Россия ввязалась в захват власти режимом Лукашенко в Беларуси. Россия слишком слаба, чтобы вступить в открытую войну. И Алиев демонстративно щелкнул Путина по носу. Россия не посмеет вмешаться в войну. И Россия получает урок - это больше не региональная сверхдержава, которая может творить, что угодно в пост-советских странах", - подытожил Бутусов.

Как сообщалось ранее, аналитик Игар Тышкевич заявил, что Россия готовится заморозить конфликт в Карабахе.