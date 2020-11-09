Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев
Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев
Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном
Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном

Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном

Путин не посмеет ввязываться: озвучен прогноз по будущему войны между Арменией и Азербайджаном
Обновлено 23:07 Пн, 9 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер

В истории со сбитием российского Ми-24 на границе с Азербайджаном нашли схожесть со сбитием российского Су-24 Турцией в Сирии. 

Соответствующее мнение высказал журналист Юрий Бутусов в Фейсбук. 

"Азербайджанцы сбили российский боевой вертолет в Армении, по примеру Турции, сбившей Су-24 в Сирии. Алиев и Эрдоган показали Путину, что готовы наказать российские войска за поддержку противника, и уверены, что ответных ударов не будет", - написал он. 

От отметил тот факт, что атака была совершена далеко от зоны боевых действий - на границе Нахичеванской области Азербайджана и Армении.

"Нет сомнений, что атака в этом районе не могла быть случайностью - ведь в том районе никаких боевых действий нет вообще", - пишет Бутусов.

По его мнению, это был очень мощный сигнал для Кремля, что Азербайджан при поддержке Турции не станет колебаться если возникнет необходимость ударить по российским войскам. Также он подчеркивает, что атака произошла на войска участника ОДКБ на территории другого участника ОДКБ, с которым фактически идет война.  

"Если Россия не ответит ударом на удар, это будет сигналом - россиян можно сбивать, потом откупимся. Так было в Сирии, когда по приказу Эрдогана над территорией Сирии турки сбили российский бомбардировщик Су-24", - написал Бутусов

Журналист также уверен, что Азарбейджан атаковал, понимая, что ответа не будет. 

"Путин не посмеет ввязаться в войну. Российские войска в Армении не могут остановить азербайджанскую армию, а российскую авиацию остановят ВВС Турции. Россия скована войной в Украине, войной в Сирии, конфликтом в Грузии, в Молдове, Россия ввязалась в захват власти режимом Лукашенко в Беларуси. Россия слишком слаба, чтобы вступить в открытую войну. И Алиев демонстративно щелкнул Путина по носу. Россия не посмеет вмешаться в войну. И Россия получает урок - это больше не региональная сверхдержава, которая может творить, что угодно в пост-советских странах", - подытожил Бутусов.

Как сообщалось ранее, аналитик Игар Тышкевич заявил, что Россия готовится заморозить конфликт в Карабахе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах, Ми-24, Юрий Бутусов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
02 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
03 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
04 Азербайджан по ошибке сбил российский военный вертолет над Арменией: появилось видео
05 От коронавируса умер генерал-майор СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Пропавшим Кернесом занялась полиция
Пропавшим Кернесом занялась полиция
У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь