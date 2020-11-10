Что Россия и Азербайджан решили по Турции и статусу в Карабахе (документ)

Информация о создании турецко-российского миротворческого центра, появившаяся в турецких СМИ, не находит подтверждение в трехстороннем соглашении по Карабаху. Нет там и определения статуса спорной территории.

Об этом свидетельствует текст документа.

Турецкие масс-медиа распространили данные о том, что 10 ноября главы Минобороны России и Турции подпишут дополнительное соглашение к заявлению о разрешении ситуации в Карабахе. Якобы этот документ будет предусматривать создание объединенного миротворческого центра.

Также в эфире одной из российских радиостанций официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева".

В тексте документа на самом деле роль миротворца отводится исключительно России, и параллельно с вводом контингента Армения обязана вывести свои войска. Турция в этом контексте не упоминается.

О статусе Нагорного Карабаха также нет ни слова, при этом по пунктам прописано, какие территории должны вернуться под контроль Баку, а какие Еревана. В частности, Армения должна передать Азербайджану районы, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она захватила в начале 1990-х. Территория собственно непризнанной Нагорно-Карабахской республики будет сокращена за счет районов, которые заняли азербайджанские войска во время войны в 2020 году.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Турция в свое время стала на сторону Азербайджана, из-за чего Армении пришлось воевать проти трех противников сразу.

При этом глава Азербайджана Ильхам Алиев позволил себе посмеяться над армянской стороной, заявив, что при его правлении Нагорный Карабах не получит статус.

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