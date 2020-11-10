Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"
Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"
Если ты слабый и только ждешь помощи, то тебя разыграют более сильные игроки: может ли Украина повторить судьбу Армении
Если ты слабый и только ждешь помощи, то тебя разыграют более сильные игроки: может ли Украина повторить судьбу Армении
В Киеве на тротуаре насмерть сбили полицейскую (фото, видео)
В Киеве на тротуаре насмерть сбили полицейскую (фото, видео)
С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)

Что Россия и Азербайджан решили по Турции и статусу в Карабахе (документ)

Что Россия и Азербайджан решили по Турции и статусу в Карабахе (документ)
11:45 Сегодня Телеграф

Информация о создании турецко-российского миротворческого центра, появившаяся в турецких СМИ, не находит подтверждение в трехстороннем соглашении по Карабаху. Нет там и определения статуса спорной территории.

Об этом свидетельствует текст документа. 

Турецкие масс-медиа распространили данные о том, что 10 ноября главы Минобороны России и Турции подпишут дополнительное соглашение к заявлению о разрешении ситуации в Карабахе. Якобы этот документ будет предусматривать создание объединенного миротворческого центра. 

Также в эфире одной из российских радиостанций официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева".

В тексте документа на самом деле роль миротворца отводится исключительно России, и параллельно с вводом контингента Армения обязана вывести свои войска. Турция в этом контексте не упоминается.

О статусе Нагорного Карабаха также нет ни слова, при этом по пунктам прописано, какие территории должны вернуться под контроль Баку, а какие Еревана. В частности, Армения должна передать Азербайджану районы, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она захватила в начале 1990-х. Территория собственно непризнанной Нагорно-Карабахской республики будет сокращена за счет районов, которые заняли азербайджанские войска во время войны в 2020 году. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Турция в свое время стала на сторону Азербайджана, из-за чего Армении пришлось воевать проти трех противников сразу. 

При этом глава Азербайджана Ильхам Алиев позволил себе посмеяться над армянской стороной, заявив, что при его правлении Нагорный Карабах не получит статус. 

Читайте также: Пропагандисты России показали остатки разбитых армян на месте боев в Карабахе (видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Россия, Азербайджан, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
04 Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
05 В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пропагандисты России показали остатки разбитых армян на месте боев в Карабахе (видео)
Пропагандисты России показали остатки разбитых армян на месте боев в Карабахе (видео)
Все против Пашиняна: в России раскрыли очевидную деталь переговоров по капитуляции Армении
Все против Пашиняна: в России раскрыли очевидную деталь переговоров по капитуляции Армении
Авария с двумя фурами усложнила движение авто в Киеве: видео с места
Авария с двумя фурами усложнила движение авто в Киеве: видео с места
В Telegram масштабный сбой (карта)
В Telegram масштабный сбой (карта)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь