В России опасные отходы из COVID-больниц прячут в гаражах (видео)

В российской Уфе экоактивисты поймали частную компанию на том, что вместо уничтожения она прячет медицинские отходы из ковидных госпиталей в неположенных местах.

Об этом рассказывает сюжет на Телеграм-канале Mash.

Все медицинские отходы, отмечает активист Николай Бажин, должны уничтожаться - сжигаться в печи, или измельчаться и заливаться санитайзером - в течение суток. Особенно важно соблюдать подобные правила в условиях распространения коронавируса. Тем не менее, частные компании, которые по договору с больницами, должны заниматься утилизацией отходов вопреки всем нормам складируют шприцы, кислородные трубки маски и прочее, в том числе вывезенные из ковид-госпиталей.

На нарушениях попадалась не раз фирма "НСК Эко-холдинг", которая работает в Уфе. В очередной раз активисты обнаружили, что отходы предприятие собирает в гаражах в Орджоникидзевском районе Уфы и посёлке Максимовка.

"Сколько хранят их там, внутри, — неизвестно. Что происходит с опасным содержимым после — тоже. Мимо всё это время ходили люди, и никто не знал об опасности. Территорию рядом со складами сейчас оцепили, началась проверка", - говорится в сообщении.

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