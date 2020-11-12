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В Кремле уже подготовили операцию «Преемник»: чего ждать после ухода Путина

В Кремле уже подготовили операцию «Преемник»: чего ждать после ухода Путина
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф

На случай возможного досрочного прекращения полномочий российского президента, хотя оно и маловероятно в ближайшее время, Кремль подготовил запасной вариант.

Какой именно, в интервью "Телеграфу" рассказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В своих выводах генерал опирается на данные своих источников, в том числе и коллег в России. Он отмечает, что, по всей видимости, Москва подготовилась к тому, что Владимир Путин может сойти с дистанции раньше срока. Но этот случай, скорей всего, будет заменен премьер-министр, который временно станет и.о. президента, если тот по какой-то причине не может продолжить выполнять свои обязанности. В случае с Путиным это может быть ухудшение здоровья, о котором сейчас говорят СМИ.

"Скорей всего будет определенный переходный период", - уверен Маломуж. 

Генерал считает, что вряд ли уход Путина будет означать кардинальную смену курса России как во внутренней, так и внешней политике. Она может стать даже жестче, если власть возьмут в руки представители силового и военного блоков.

"В экономическом смысле, думаю, будет продолжаться сотрудничество с Китаем, Бразилией, Индией. На эти крупнейшие экономики нацелена не только РФ, но и многие другие государства", - считает Маломуж.

Что нужно для серьезных изменений в России, читайте в материале:  Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала

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Все по теме:

Россия, Премьер-министр, Владимир Путин, Николай Маломуж.

Автор:

Телеграф
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