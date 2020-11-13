Даже если Путин уйдет, лучше не станет - украинский генерал

Даже если президент России Владимир Путин каким-то образом покинет свой пост при власти в РФ, что маловероятно, политика российского Кремля может остаться столь же жесткой.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экс-глава СБУ, генерал украинской армии Николай Маломуж.

По его словам, в России есть мощный блок продолжателей политики Путина как среди силовиков, так и гражданских.

Более того, силовой блок интегрирован в экономическую и политическую сферы страны, и его представители продолжат формировать внутреннюю и внешнюю политику РФ в едином формате.

"И не факт, что их политика будет менее жесткой, чем у Путина", - подчеркивает Маломуж.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала.