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Даже если Путин уйдет, лучше не станет - украинский генерал

Даже если Путин уйдет, лучше не станет - украинский генерал
03:47 Сегодня Телеграф Владимир Путин

Даже если президент России Владимир Путин каким-то образом покинет свой пост при власти в РФ, что маловероятно, политика российского Кремля может остаться столь же жесткой.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экс-глава СБУ, генерал украинской армии Николай Маломуж.

По его словам, в России есть мощный блок продолжателей политики Путина как среди силовиков, так и гражданских.

Более того, силовой блок интегрирован в экономическую и политическую сферы страны, и его представители продолжат формировать внутреннюю и внешнюю политику РФ в едином формате.

"И не факт, что их политика будет менее жесткой, чем у Путина", - подчеркивает Маломуж.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Николай Маломуж.

Автор:

Телеграф
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