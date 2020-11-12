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Четверг, 12.11.2020
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Готовится ли Путин к отставке из-за болезни: источники раскрыли детали
09:37 Сегодня Телеграф

В ближайшие год-полтора вряд ли в России будет другой президент, несмотря на информацию о плохом самочувствии Путина.   

Об этом "Телеграфу" со ссылкой на  иностранных коллег сообщил экс-председателю Службы внешней разведки Украины, генералу армии Украины Николаю Маломужу.

Генерал Маломуж подчеркнул, что состояние здоровья Путина не такое критичное, как кому-то хочется и пока странности в его поведении на публике – это скорее попытка выдать желаемое за действительное.

"Согласно моей информации – от иностранных коллег, в том числе из РФ, в ближайшем будущем уход Путина не планируется", - подчеркнул Маломуж.

Генерал отметил, что во всей видимости резкие изменений в российском политикуме не стоит ждать быстро.  

Какой план заготовлен в России на случай ухода Путина, читайте в материале:  Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Николай Маломуж.

Автор:

Телеграф
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