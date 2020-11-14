Лукашенко прокомментировал ситуацию на Донбассе: Баба с возу - коню легче

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о поддержании идеи сохранения на территории Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако в случае отказа Киева и Москвы он не расстроится.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск лучше всего подходит для такого рода мероприятий.

"А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись", - заявил он.

Также Лукашенко отмечает, что во время проведения ТКГ важно также обсудить взаимоотношения Белоруси, Украины и России.

"Навязали столько проблем Украине и Беларуси, что может быть и трехсторонний диалог. Хотя я всегда настаивал и Путину говорил, и Порошенко в свое время: давайте втроем сядем и решим украинскую проблему", - поведал он.

"Поэтому если вы и дальше хотите вести диалог здесь, мы обеспечим для вас всяческие условия - для тех, кто будет принимать участие в диалоге", - добавил президент.

При этом, Лукашенко не исключает, что от минского площадки переговоров можно отказаться.

"Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь. Но если не хотите - не надо. Баба с возу - коню легче. Не хотите - не приезжайте", - говорит он.