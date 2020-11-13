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За спинами боевиков - Россия: эксперт расписал проблемы возвращения Донбасса в Украину

За спинами боевиков - Россия: эксперт расписал проблемы возвращения Донбасса в Украину
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф

Только стремительное наступление после тщательной подготовки может кардинально изменить ситуацию на Донбассе

Такое мнение "Телеграфу" высказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Белесков считает, что главным условием успеха освобождения территорий на Донбассе, занятых боевиками, может быть только скорость. Эксперт считает, что военная операция на Донбассе не должна быть дольше нескольких дней.

"Сейчас у нас нет такого потенциала, чтобы ее провести. Необходимы качественная разведка, качественные средства поражения", – подчеркивает Белесков.

Эксперт напоминает, что летом 2014-го года в том время, как антитеррористическая операция имел успех на Донбассе, "Россия вторглась в нашу страну" и отбросила Украину на те позиции, где наши военные находятся до сих пор. Планируя военную операцию нужно помнить, что на оккупированных территориях за спинами боевиков так называемых ДНР и ЛНР по-прежнему стоят российские войска.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Может ли Украина силой вернуть Донбасс?

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Все по теме:

Донбасс, Границы, ДНР, ЛНР, Николай Белесков.

Автор:

Телеграф
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