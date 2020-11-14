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"Миротворцы" Путина укрепились в храмах Карабаха (фото)

"Миротворцы" Путина укрепились в храмах Карабаха (фото)
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф

Российские миротворцы будут размещены в храмах в Карабахе. 

Об этом говорили премьер Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин. 

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трёхсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", - говорится на сайте Кремля. 

Тем временем, в Телеграм-канале военный корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца появились видео и фото с места.

"Российские миротворцы у монастыря в Дадиванке. Здесь будет установлен НП (наблюдательный пункт), который будет присматривать за храмом", - сказано в сообщении. 


Как сообщалось ранее, бои за Карабах прекратились в ночь на 10 ноября, тогда главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о полном прекращении огня

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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