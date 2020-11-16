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В России заявили, что Путин уйдет до 2024 года: но есть одна интрига

В России заявили, что Путин уйдет до 2024 года: но есть одна интрига
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф

В последнее время распространяются слухи о болезни у президента России Владимира Путина. В эфире программы "Особое мнение" политолог Глеб Павловский ответил на вопрос, это только слухи или нет.

Об этом сообщает "Эхо Москвы"

"Это просто параллельный мир. Конечно, он уйдет, и, конечно, он уйдет до 24-го года. Но у него довольно широкий простор выбора момента. И никто, насколько, я понимаю, пока не ослабел настолько, чтобы ему диктовали, когда ему следует уходить — его окружение. Он может выбрать этот момент," - отметил Павловский.

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По словам политолога, решение за Путиным. Но дальше начинается интрига.

"Интрига состоит в том, что, приняв такое решение, дальше он попадает как бы уже в предрешенный ход событий, он не всегда сможет выбирать дальнейшее. Потому что дальше он попадает в руки операторов этого процесса. Это все равно, что вы легли в больницу чудесную, замечательную ковидную клинику. Вы уже не в своих руках. Почти ничего вы не решаете сами. Ну, вы можете сбежать в трусах оттуда, но это тоже трудная задача," - говорит Павловский.

Также он отмечает, что Путин может дать отмашку, а дальше это собрание, некая композиция из технократов, правительства и силовиков, какая-то команда будет это выстраивать.

"Ведь все захотят быть в этой команде, правильно? Очень важно для каждого оказаться в этой команде. Значит, там будет давка. При давке кого-то выносят ногами вперед. Это будет неаппетитное зрелище, но оно будет. Но те, кто доживет, увидит."

Кроме того  политолог cчитает, что  Владимир Владимирович не готовит какой-то более спокойный вариант передачи власти. 

"Я не вижу усиление. Я вижу лихорадочное дерганье," - подытожил Павловский.

Напомним, 68-летний президент России якобы страдает болезнью Паркинсона и именно поэтому он будет вынужден покинуть свой пост. Журналисты обратили внимание, что на недавних видео ноги сидящего Путина постоянно двигались, а сам он сильно сжимал подлокотник кресла

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Все по теме:

Кремль, Россия, Владимир Путин, Глеб Павловский.

Автор:

Телеграф
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