"Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)

Президент России Владимир Путин прокомментировал остановку боевых действий в Нагорном Карабахе.

Соответствующее видео выложил российский журналист Дмитрий Смирнов в Твиттер.

По словам Путина, главное в ситуации то, что удалось остановить боевые действия, так как "свыше 4 тысяч человек погибло только по официальным данным".

Путин - о Карабахе: Самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Свыше 4 тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями! pic.twitter.com/14sE62tJZ7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 17, 2020

В комментариях к записи пользователи сети напомнили о ситуации на Донбассе.

"Да уж... а у нас на Донбассе поболее будет убитых и раненых..."

"А что там с Донбассом?"

Другие же обратили внимание на запинки и покашливание в речи Путина.

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о тяжелой болезни Путина, после чего многие обращали внимание на странности в речи или жестикуляции российского президента.