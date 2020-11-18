Горе-мать призналась, как убила двух малолетних детей в Москве

18 ноября полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке Москвы.

Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, во время допроса мать полностью признала свою вину, а также сообщила следователям, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего "напилась" виски.

По информации в правоохранительных органах, причиной смерти детей, вероятно является механическая асфиксия (удушье).

Женщина, убившая своих детей оказалась 25-летней студенткой Государственного академического университета гуманитарных наук. Она вместе со своим 32-летним мужем находятся в разводе. Сейчас мужчина работает поваром в "Москва-Сити".

Со слов подозреваемой, ей было трудно с детьми, находясь в декрете, возможно поэтому у нее и возникло спонтанное желание избавится от них.

На данный момент следствие планирует предъявить ей обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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