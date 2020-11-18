В Украине придумали, как помешать незаконно летать в Крым: Россия уже ответила угрозами

Служба безопасности Украины наложила арест на 44 пассажирских самолета одного из авиаперевозчиков РФ из-за нарушения правил международных перелетов и незаконной переправки лиц через границу Украины.

Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

По предварительным данным расследования, в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки их аннексированного полуострова, нарушая нормы украинского законодательства.

В то же время, оккупационные власти Крыма пригрозили Украине арестом многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Стоит напомнить, что 17 ноября, в оккупированном Симферополе и двух его районах в очередной раз сократили подачу воды для граждан.

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