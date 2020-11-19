Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)

На своем совещании по теме эпидемии коронавируса у президент России Владимира Путина начался приступ кашля, который тот долго не мог остановить.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "bloodysx".

Там также поделились видео беседы "кашляющего" Путина по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым.

В то же время в сети всплыло другое видео с "неважным" состоянием президента России.

Путин - об эпидемии в регионах: Ситуация у нас, действительно, под контролем. Мы прошли это все весной, мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики, вакцины появляются, достаточно информации о ходе лечения. У нас совершенно другой инструментарий, другие возможности. pic.twitter.com/Fx1GUDp8qg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 18, 2020

А тем временем, пользователи сети прокоментировали данный ролик.

Большинство людей высказывали свое возмущение, касательно ситуации с коронавирусом в РФ и "пустых" заявлений Путина, другие же шутили по этому поводу.

Стоит напомнить, что Владимир Путин, вероятно "боится" подхватить коронавирус, поскольку еще в начале пандемии COVID-19 "спрятался" в своей резиденции в Ново-Огарево.

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