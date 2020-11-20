Во Владивостоке после ночного дождя машины накрыло толстым слоем льда: очевидцы показали видео

Владивосток все еще продолжает страдать от плохой погоды, которая наблюдается по всей РФ. Так, в ночь на пятницу 20 ноября дождь вместе с заморозками покрыл город ледяным шаром.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Вследствие ледяных осадков и сильного ветра вместе с морозом, все поверхности во Владивостоке покрыла толстая замороженная корка, из-за чего в городе в нескольких районах пропало электричество, отопление, вода, возникли перебои с интернетом, отменили рейсы паромы из-за шторма и приостановили железнодорожное сообщение.

Из-за непогоды пострадали множество автомобилей граждан, которые оказались в ловушке изо льда.

Видео последствий стихийного бедствия с улиц города:

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