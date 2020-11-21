Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Когда в Украине введут локдаун: Степанов озвучил новое условие
Когда в Украине введут локдаун: Степанов озвучил новое условие
У нас уже есть идеальный герб, а заплатить за «индонезийскую бижутерию» власть может из своего кармана, - историк
У нас уже есть идеальный герб, а заплатить за «индонезийскую бижутерию» власть может из своего кармана, - историк
"Мое чудо": фронтвумен The Hardkiss трогательно поздравила сына с днем рождения
Юлия Санина показала сына и поздравила его с 5-летием
Турция ужесточила карантин: как это отразится на туристах
Турция ужесточила карантин: как это отразится на туристах

Агдам вернулся под контроль Азербайджана: появилось видео из полуразрушенного города

Агдам вернулся под контроль Азербайджана: появилось видео из полуразрушенного города
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах, ряд населенных пунктов вернулись под контроль Азербайджана. В их числе и город Агдам, который был оккупирован в течение 27 лет. 

21 ноября на YouTube-канале "Информационный навигатор" появились кадры, на которых видны последствия многолетней оккупации. 

"Назвать возвращенный город городом очень сложно. Практически все здания в городе разнесены по кирпичикам, нет ни одного целого строения", - говорится в подписи к видео. 

Отмечается, что разруха в городе не является следствием боевых действий.

"В 2001 году Том де Ваал в своей книге "Чёрный сад" писал: "После того, как в 1993 году армяне захватили Агдам, они постепенно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Полуразрушенные дома заросли чертополохом и куманикой", - сказано в подписи к видео. 

Войска Азербайджана вошли в Агдамский район 20 ноября

Как сообщалось ранее, уходящие из Карабаха армяне сжигали за собой дома и рубили деревья. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Агдам.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
02 Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
03 История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение
04 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
05 На ТВ не пригодилась: телеведущая Юлия Бориско показала, чем занимается после увольнения с "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харькове установили главную новогоднюю елку города (фото)
В Харькове установили главную новогоднюю елку города (фото)
Днепропетровcкая область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19: какая ситуация в других областях
Днепропетровcкая область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19: какая ситуация в других областях
Полиция на месте: в &quot;Феофании&quot; готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)
Полиция на месте: в "Феофании" готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)
Беременная внучка Елизаветы II переехала в дом Меган Маркл и принца Гарри
Беременная внучка Елизаветы II переехала в дом Меган Маркл и принца Гарри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь