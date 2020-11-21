Агдам вернулся под контроль Азербайджана: появилось видео из полуразрушенного города

После капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах, ряд населенных пунктов вернулись под контроль Азербайджана. В их числе и город Агдам, который был оккупирован в течение 27 лет.

21 ноября на YouTube-канале "Информационный навигатор" появились кадры, на которых видны последствия многолетней оккупации.

"Назвать возвращенный город городом очень сложно. Практически все здания в городе разнесены по кирпичикам, нет ни одного целого строения", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что разруха в городе не является следствием боевых действий.

"В 2001 году Том де Ваал в своей книге "Чёрный сад" писал: "После того, как в 1993 году армяне захватили Агдам, они постепенно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Полуразрушенные дома заросли чертополохом и куманикой", - сказано в подписи к видео.

Войска Азербайджана вошли в Агдамский район 20 ноября.

Как сообщалось ранее, уходящие из Карабаха армяне сжигали за собой дома и рубили деревья.