"Тревожный маркер": Пашинян принял Лаврова с грубым нарушением этикета. Фото

В здании правительства Армении на встрече Пашиняна с Лавровым отсутствовал флаг России.

Об этом рассказал блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит".

"Невыставленная в зале переговоров государственная символика является грубейшим нарушением дипломатического этикета. Тревожный маркер для армяно-российских отношений", - написал он в своем Telegram-канале.

Коваваленко предположил, что под давлением общественности Армении официальный Ереван инициирует процедуру выхода из Организации Договора о коллективной безопасности.

"Впрочем, кремлевская пресса все равно преподнесет данный факт как победу российской дипломатии", - добавил он.

Как известно, министр иностранных дел России прибыл 21 ноября в Ереван с двухдневным визитом. Повестка переговоров Лаврова с Пашиняном включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия и региональной безопасности, в том числе Нагорно-Карабахского урегулирования.