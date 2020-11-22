Путин похвалил Трампа и дипломатично увернулся от вопросов про Байдена (видео)

Президент России Владимир Путин во время участия в онлайн-саммите "большой двадцатки" (G20) похвалил 45-го президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Президент США говорил об усилиях Соединенных штатов, действительно это большой очень вклад, в восстановление экономики США, а значит и мировой экономики", - сказал он.

Путин во время онлайн-саммита G20 похвалил Трампа: pic.twitter.com/y9YIMMiUB3 — RT на русском (@RT_russian) November 21, 2020

Позже Путин тактично увернулся от вопроса про Байдена. Фрагмент интервью обнародовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

"В прошлый-то раз все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось, что победил Трамп", - сказал российский президент, добавив, что "никаких проблем нет".

Путин – о поздравлении Байдену: В прошлый-то раз все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось, что победил Трамп. Нет никаких проблем, но чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии с практикой и юридической стороной дела. pic.twitter.com/BtzZCQrqDH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 22, 2020

Впрочем, комментаторы напомнили, что в 2016 году кандидата от демократов Хилари Клинтон никто из мировых лидеров не поздравил.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что России бы "больше импонировал" президент, который захочет "хоть как-то реанимировать двусторонние отношения"

Напомним, что ряд политических деятелей уже поздравили Байдена с победой на выборах, в их числе премьер Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский. премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин, глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев, глава британского правительства Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, король Иордании Абдалла II и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Наравне с Россией пока молчат Бразилия и КНДР.

Отметим, что тема поздравлений Байдена с победой в сети стала мемом.