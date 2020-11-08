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Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы

Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
21:57 Сегодня Телеграф

Победа Джо Байдена на выборах президента США стала новостью номер один для мировых СМИ. Многие политики уже поздравили его с победой на выборах.

И естественно тема поздравления Байдена породила волну мемов, фотожаб и шуток в сети. 

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При том "досталось" и деятелям украинской политики.

Отметился и политтехнолог и кандидат в нардепы Владимир Петров. Он выложил в сеть фотожабу, на которой якобы жмет руку Байдену. 

Естественно не отстают и блогеры, которые отвечают злободневными мемами. 

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"Среди украинских реформаторов объявлен конкурс на лучшую фотографию с Байденом", - написал глава Гражданской палаты Украины Андрей Шуб. 

Пользователям также стало интересно, поздравил ли Байдена Арахамия. 

Другие уже начали шутить о поздравлениях с Днем Байдена. 

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В то время, как другие говорят, что поздравлять еще рано. 

Тема поздравлений хоть и захватила интернет, но это далеко не единственный повод для шуток. Так, например, среди острых тем есть и дело сына Байдена Хантера и его участи в деятельности компании Burisma, которую активно продвигали Зеленский и Венедиктова, и которая едва не закончилась импичментом Трампа.  

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Все по теме:

США, Выборы, Юмор, Поздравления, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
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