Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы

Победа Джо Байдена на выборах президента США стала новостью номер один для мировых СМИ. Многие политики уже поздравили его с победой на выборах.

И естественно тема поздравления Байдена породила волну мемов, фотожаб и шуток в сети.

При том "досталось" и деятелям украинской политики.

Отметился и политтехнолог и кандидат в нардепы Владимир Петров. Он выложил в сеть фотожабу, на которой якобы жмет руку Байдену.

Естественно не отстают и блогеры, которые отвечают злободневными мемами.

"Среди украинских реформаторов объявлен конкурс на лучшую фотографию с Байденом", - написал глава Гражданской палаты Украины Андрей Шуб.

А рептилоиды с Нибиру Байдена уже поздравили? pic.twitter.com/DHkcVKKTv8 — BULDOZER ASB (@delistrat) November 7, 2020

Пользователям также стало интересно, поздравил ли Байдена Арахамия.

Беспокоимся, Юзик уже поздравил Байдена? А Арахамия, который настаивал вызвать Джо Байдена на допрос в ДБР? — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) November 8, 2020

Другие уже начали шутить о поздравлениях с Днем Байдена.

В то время, как другие говорят, что поздравлять еще рано.

Тема поздравлений хоть и захватила интернет, но это далеко не единственный повод для шуток. Так, например, среди острых тем есть и дело сына Байдена Хантера и его участи в деятельности компании Burisma, которую активно продвигали Зеленский и Венедиктова, и которая едва не закончилась импичментом Трампа.