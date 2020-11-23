Все заняты проблемами Сирии и Карабаха: в сети обсуждают судьбу брошенного острова в России

Остров Русский, который расположен в километре от Владивостока, из-за непогоды оказался отрезан от материка.
Как сообщает РИА, единственный мост, по которому можно покинуть остров перекрыт из-за падения льда с вант.
"Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей", - отмечается в сообщении.
Мост обещали открыть в воскресенье, но так этого не сделали.
Во Владивостоке очевидцы засняли видео, на котором видно, почему власти перекрыли мост на остров Русский. pic.twitter.com/nA7dvklzLE
— Актуальная Россия (@RussiaActually) November 21, 2020
В сети действия властей попали под волну критики.
"Газ в баллонах тоже закончился, электричества нет, мост закрыт. И не бухтите там! Не видите, все заняты решением проблем в всяких Сириях и Карабахах. Не до вас сейчас", - пишут пользователи сети.
Как символично.
Газ в баллонах тоже закончился, электричества нет, мост закрыт.
И не бухтите там! Не видите, все заняты решением проблем в всяких Сириях и Карабахах. Не до вас сейчас. pic.twitter.com/BbEA3iGnLI
— Krychek (@Krychek5) November 21, 2020
Кто был на Русском острове, тому не страшен Бухенвальд ©
— Доктор твоего тела (@ZhekaMed) November 21, 2020
Пользователи сети отмечают, что в самом Владивостоке ситуация не лучше.
Как сообщалось ранее, 19 ноября погода во Владивостоке резко ухудшилась. Температура ушла в минус, а на головы жителям "сыпанул" ледяной дождь.
В городе все поверхности покрыло ледяной коркой, пропало электричество и отопление, практически отсутствует связь, а паромное и железнодорожное сообщение приостановили.
Стоит отметить, что во Владивостоке проживает более 600 тысяч жителей.