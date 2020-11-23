Все заняты проблемами Сирии и Карабаха: в сети обсуждают судьбу брошенного острова в России

Остров Русский, который расположен в километре от Владивостока, из-за непогоды оказался отрезан от материка.

Как сообщает РИА, единственный мост, по которому можно покинуть остров перекрыт из-за падения льда с вант.

"Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей", - отмечается в сообщении.

Мост обещали открыть в воскресенье, но так этого не сделали.

Во Владивостоке очевидцы засняли видео, на котором видно, почему власти перекрыли мост на остров Русский. pic.twitter.com/nA7dvklzLE — Актуальная Россия (@RussiaActually) November 21, 2020

В сети действия властей попали под волну критики.

"Газ в баллонах тоже закончился, электричества нет, мост закрыт. И не бухтите там! Не видите, все заняты решением проблем в всяких Сириях и Карабахах. Не до вас сейчас", - пишут пользователи сети.

Как символично.

Газ в баллонах тоже закончился, электричества нет, мост закрыт.

И не бухтите там! Не видите, все заняты решением проблем в всяких Сириях и Карабахах. Не до вас сейчас. pic.twitter.com/BbEA3iGnLI — Krychek (@Krychek5) November 21, 2020

Кто был на Русском острове, тому не страшен Бухенвальд © — Доктор твоего тела (@ZhekaMed) November 21, 2020

Пользователи сети отмечают, что в самом Владивостоке ситуация не лучше.

Как сообщалось ранее, 19 ноября погода во Владивостоке резко ухудшилась. Температура ушла в минус, а на головы жителям "сыпанул" ледяной дождь.

В городе все поверхности покрыло ледяной коркой, пропало электричество и отопление, практически отсутствует связь, а паромное и железнодорожное сообщение приостановили.

Стоит отметить, что во Владивостоке проживает более 600 тысяч жителей.