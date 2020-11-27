Школьные разборки в Нальчике закончились печально: пострадавший учитель попал на фото

27 ноября, в городе Нальчике Российской Федерации произошло ЧП: девятиклассник напал на учителя из-за плохих оценок. Педагог отстреливался травматическим пистолетом, но все же получил травмы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

По предварительной информации, ученик Тамерлан пришел на "стрелку" с учителем вместе с дядями. Троица вытянула педагога с пары, после чего началась драка на первом этаже школы. В ходе неравного боя компания сломала мужчине нос. После чего ему пришлось применить травматический пистолет.

Учитель Заур-Бек Мальбаков сильно пострадал в драке-перестрелке с учеником и его родней: дяди девятиклассника 7 раз выстрелили в него из "травмата", после чего педагог решил позвать на помощь. Вот только сделать это он решил весьма неординарным способом - вернулся в класс, взял свой травмат и несколько раз шмальнул в воздух.

На данный же момент его доставили в больницу.

Фото пострадавшего преподавателя (+18):

Стоит отметить, что город Нальчик является столицей травматического оружия России.

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