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Запад делает ставку на Майдан в России: политолог Путина придумал конспирологическую теорию про Навального

Запад делает ставку на Майдан в России: политолог Путина придумал конспирологическую теорию про Навального
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил в Европейском парламенте с призывом ввести санкции против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. В связи с этим российские пропагандисты уже начали продвигать конспирологическую теорию о "российском майдане". 

В частности об этом заговорил политолог, поддерживающий политику президента РФ Владимира Путина, Сергей Марков. Соответствующее сообщение размещено в его Фейсбук.

"Навальный выступил в Европарламенте и призвал Евросоюз не признавать выборы в России в Госдуму в 2021 году. Интересно, что он отметил, что легитимности выборов угрожает не фальсификация, а недопуск реальной оппозиции к выборам", - написал он.  

По его словам, ЕС и США требуют отменить все приговоры Навальному, которые блокируют тому путь в Госдуму. 

"ЕС и США требуют не просто дать Навальному участвовать, а по сути гарантировать, что Навальный преодолеет 5% барьер и встанет во главе фракции в Госдуме", - пишет Марков. 

Далее, по его убеждению, Навальный пойдет на президентские выборы, как глава фракции. Марков считает, что для "абсолютного большинства российских избирателей" Навальный выглядит, как "человек западных спецслужб", а потому победить на выборах не сможет.

"Поэтому ставка будет делаться не на выборы, а на майдан. Просто майдан легче делать, когда своя фракция в парламенте", - считает он. 

Как сообщалось, скандальный российский политик Владимир Жириновский насмешил сеть планами по разделу Украины

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Все по теме:

Россия, Алексей Навальный, Сергей Марков.

Автор:

Телеграф
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