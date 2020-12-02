Появилось видео, как подруга блогера Reeflay показывала беременный живот

Девушкой, которая умерла во время прямого эфира блогера Стаса Reeflay, оказалась его подруга Валентина Григорьева. Кроме того, месяц назад она показывала на видео свой беременный живот.

Телеграмм каналу «Mash» стало известно, что погибшей біло 28 лет , она - уроженка Краснодара.

Девушка часто появлялась на трансляциях Reeflay, использовала псевдоним "Валентина Гениальная".

На видео, где девушка рассказывала о своей беременности, Валентина приподнимает широкую футболку и показывает слегка округлый живот.

"Да, есть такая погрешность, и что делать?", - отметила девушка.

Стоит напомнить, что парень думал, что его подруга просто замерзла, ведь пробыла на улице несколько часов почти без одежды. А когда вызвал врачей – было уже поздно. Позже выяснилось, что блогер сам выгнал девушку на мороз.

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