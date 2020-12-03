Экспертиза установила точную причину смерти девушки в прямом эфире Reeflay

Медики узнали, от чего умерла девушка во время прямого эфира российского блогера Стаса Решетникова. Экспертиза показала, что Валентина Григорьева погибла от переохлаждения и черепно-мозговой травмы.

Об этом информирует Телеграмм канал Baza.

Судмедэксперты обнаружили у неё в голове вид гематом, который характерен для черепно-мозговых травм. Помимо этого у Вали нашли на теле множество синяков и ссадин.

Блогер Reeflay признался, что до смерти, сильно избил девушку, перед тем, как выкинуть её на улицу на мороз.

Но, как стало известно "Mash", у стримера не нашли наркотиков в организме, только алкоголь в его организме — 0,56 мг/литр.

В ближайшее время следователи будут возбуждать уголовное дело на Решетникова. Пока его задержали – на 48 часов, но позже следователи собираются ходатайствовать об его аресте в суде.

Напомним, что за месяц до смерти девушка показывала на видео свой беременный живот.

Ранее мы писали, что соседи Стаса Решетникова признаются, что в то утро слышали крики, и сомневаются, что причиной смерти стало переохлаждение.

Также в сети слили компромат на скандального блогера Reeflay.