Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой

Соседи блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого задержали после того, как во время прямом эфира умерла его девушка, признаются, что в то утро слышали крики и сомневаются, что причиной смерти стало переохлаждение.

Их свидетельства публикует Telegram-канал "Mash".

"Утром в 7 часов у них был скандал, он выгонял ее на улицу, потому что у нас балкон выходит, и дверь открыта была. Он ее выгонял, она стояла голая, в трусах и лифчике, визжала. Он ее выталкивал на улицу и потом когда он увидел нас, он ее затолкнул назад и закрыл дверь", - рассказала соседка блогера, которая в то утро вместе с мужем стали свидетелями ЧП.

Когда супруги начали собирать детей в сад, то услышали крик. По словам соседки, девушка к тому моменту "визжала уже". Тогда сосед пошел к ним в дом. На вопрос: "Что у вас происходит?", блогер сказал что-то невнятное. Потом, около 9 часов утра, по словам свидетельницы, "было все тихо".

"Но минут через 40 приехала "скорая". Стояла минут 20. Муж пошел спросить, не нужна ли помощь. Там ему сказали, что он убил ее. "Скорая" ее не забирала. Сказали, что смысла нет, ее забирать", - рассказала женщина.

Стоит напомнить, что парень думал, что его подруга просто замерзла, ведь пробыла на улице несколько часов почти без одежды. А когда вызвал врачей – было уже поздно. Позже выяснилось, что блогер сам выгнал девушку на мороз.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео, как подруга блогера Reeflay показывала беременный живот.