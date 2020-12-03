Он теряет все человеческое и вынужден будет бежать: Кравчук дал прогноз о судьбе Лукашенко

Александру Лукашенко, который недавно заявил о том, что НАТО готовит захват западных земель Беларуси, придется уехать из страны, поскольку вряд ли "у него будет нормальная жизнь, если он останется" на родине.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Возможно, где-то в глубинке белорусской жизни - в селах, районах, меньше враждебности к Лукашенко. Я это понимаю, потому что сужу по Украине. Но та часть общества, активная, не смирится с тем, что этот человек, который принес столько несчастий, останется", - уверен первый украинский гарант.

По словам Кравчука, дело еще и в том, что за 26 лет у власти Лукашенко "превратился в самую власть".

"Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не может осознать себя без власти. Он теряет все человеческое, а воспринимает только административно-властное. Поэтому для него люди - это материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, являющихся источником власти", - продолжает он.

По мнению Кравчука, не стоит сбрасывать со счетов в этом аспекте и влияние России, которое сыграло с Лукашенко злую шутку, внушив ему уверенность в том, что "Россия всегда поможет ему лично".

Как сообщал "Телеграф", ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признал, что Россия и ее президент Владимир Путин не хотят мира в Украине.