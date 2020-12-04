"Моя любимая, хорошая..." Стало известно, как Reeflay пытается уйти от наказания за смерть на стриме

Стас Решетняк (Reeflay), попавший в скандал из-за смерти своей подруги в прямом эфире, пытается добиться смягчения наказания.

Перед началом заседания, он ответил прессе, что считает произошедшее несчастным случаем и не считает себя виноватым в гибели девушки. Погибшую он назвал своей "любимой", сказав, что жалеет о ее смерти.

Адвокат Решетняка и вовсе заявил, что блогер "играл роль" во время рокового стрима.

"Если актер что-либо делает, то это же не говорит о том, что он действительно такой человек", - сказал он.

Тем временем, в сети напомнили, что блогера арестовали на 2 месяца, а это может свидетельствовать о гарантированном сроке.

Блогер обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.