Школьницы очень оригинально поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19 (видео)

Российские школьницы из Тюмени создали большую скульптуру врача в игре Minecraft.

На ее изготовление ушло более 1200 единиц шерсти и глины, а работа заняла всего полчаса, сообщает moi-portal.

Девочки построили виртуальную статую "на склоне". Над тотемом они оставили надпись "Спасибо, доктор!"

Ролик появился на сервисе TikTok.

"У нашей семьи есть знакомые, которые работают в "красной зоне". Мы видим, что они очень устают - трудятся днем и ночью, выглядят уставшими. Они правда нуждаются в поддержке. И мы тоже решили внести свой вклад", - рассказали Аня и Алена.

Напомним, что в России 2 декабря объявили о намерении запустить массовую вакцинацию от коронавируса, о чем сообщал президент РФ Владимир Путин. На вакцинацию набирают из бюджетников-"добровольцев".