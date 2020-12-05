"Надо зас**ть всю Арктику": сеть обсуждает, чем будет "прирастать" Россия Путина

Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, что будет включать в себя добычу полезных ископаемых.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с победителями конкурса "Доброволец России - 2020", транслировавшейся в росСМИ.

Однако пользователи сети напомнили ему о положении дел в Хабаровске.

"А прирастать Хабаровском, самым крупным городом Дальнего Востока, не будет. До состояния Хабаровска Россия доведёт Арктику. Ведь столько есть ещё вокруг не загаженных земель", - отмечают пользователи сети.

Путин: «Россия будет прирастать Арктикой». А прирастать Хабаровском, самым крупным городом Дальнего Востока, (на фото) не будет. До состояния Хабаровска Россия доведёт Арктику. Ведь столько есть ещё вокруг не загаженных земель! pic.twitter.com/LXF764Z5hH — Մιtαuskαs (@A_Vit_) December 5, 2020

Также ему напомнили о незавидном положении дел в Мурманске.

«Россия будет прирастать Арктикой»

Мурманска мало. Надо засрать всю Арктику. pic.twitter.com/DJaiI24thP — Вал Мишель (@VALMICHEL7) December 5, 2020

Пользователи сети поставили в пример Южную Корею, которая, сильно уступая по площади России, превосходит ту по объему ВВП.

Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и территориями Севера. Так-то у нас территории мало.

Всего-то в 170 раз больше, чем у Южной Кореи.

Которая, кстати, превосходит нас по объёму ВВП. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 5, 2020

Путин: В следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, включая добычу полезных ископаемых.

Центр страны борщевиком зарос, а это чучело собралось отжимать Арктику у белых медведей. — tall ship sailor (@nutvox) December 5, 2020

В ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и территориями Севера,- заявил сегодня Путин. Скорее, могилами и территориями червей... — СмутноеВремя (@Durevestnik) December 5, 2020

Как сообщалось ранее, российский Норильск из-за обильного снегопада превратился в один сплошной сугроб.

До этого с "погодным апокалипсисом" столкнулся Владивосток.