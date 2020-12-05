"Надо зас**ть всю Арктику": сеть обсуждает, чем будет "прирастать" Россия Путина

Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, что будет включать в себя добычу полезных ископаемых.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с победителями конкурса "Доброволец России - 2020", транслировавшейся в росСМИ.
Однако пользователи сети напомнили ему о положении дел в Хабаровске.
"А прирастать Хабаровском, самым крупным городом Дальнего Востока, не будет. До состояния Хабаровска Россия доведёт Арктику. Ведь столько есть ещё вокруг не загаженных земель", - отмечают пользователи сети.
Путин: «Россия будет прирастать Арктикой».
А прирастать Хабаровском, самым крупным городом Дальнего Востока, (на фото) не будет. До состояния Хабаровска Россия доведёт Арктику. Ведь столько есть ещё вокруг не загаженных земель! pic.twitter.com/LXF764Z5hH
— Մιtαuskαs (@A_Vit_) December 5, 2020
Также ему напомнили о незавидном положении дел в Мурманске.
«Россия будет прирастать Арктикой»
Мурманска мало. Надо засрать всю Арктику. pic.twitter.com/DJaiI24thP
— Вал Мишель (@VALMICHEL7) December 5, 2020
Пользователи сети поставили в пример Южную Корею, которая, сильно уступая по площади России, превосходит ту по объему ВВП.
Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и территориями Севера.
Так-то у нас территории мало.
Всего-то в 170 раз больше, чем у Южной Кореи.
Которая, кстати, превосходит нас по объёму ВВП.
— Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 5, 2020
Путин: В следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, включая добычу полезных ископаемых.
Центр страны борщевиком зарос, а это чучело собралось отжимать Арктику у белых медведей.
— tall ship sailor (@nutvox) December 5, 2020
В ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и территориями Севера,- заявил сегодня Путин.
Скорее, могилами и территориями червей...
— СмутноеВремя (@Durevestnik) December 5, 2020
Как сообщалось ранее, российский Норильск из-за обильного снегопада превратился в один сплошной сугроб.
До этого с "погодным апокалипсисом" столкнулся Владивосток.