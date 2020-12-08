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У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента

У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
14:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Для президента Российской Федерации Владимира Путина были построены два одинаковых кабинета в двух разных резиденциях - в Ново-Огарево (под Москвой) и Бочаров Ручей в Сочи.

Об этом стало известно из расследования издания "Проект". 

Журналисты "Проекта" утверждают, что копия подмосковного кабинета президента появилась, чтобы россияне не знали об истинном местонахождении Путина во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что Путин находился в черноморской резиденции с конца лета из-за угрозы второй волны.  Официального подтверждения данному факту не было, потому что в сложные времена люди должны думать, что президент пребывает в столице.

"Проект" ссылаясь на анонимных собеседников и менеджера одной из госкомпаний сообщает, что на официальном сайте Кремля публикуются отчеты о работе Путина с геометкой "Ново-Огарево".

Сервис Flightradar24, где фиксируются перелеты самолетов, помог подтвердить журналистам "Проекта" эту информацию.

Они отследили перемещения президентского борта с номером RSD 143 3 ноября. Самолет вылетел в Петербург, где Путин потом публично осматривал ледокол "Виктор Черномырдин", из Сочи. Однако на сайте Кремля официально говорилось, что президент с 21 по 2 ноября находился в Подмосковье.

Фото: "Проект"

Странности на этом не заканчиваются.

29 октября Путин участвовал в прямой трансляции на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Вместе с ним в его кабинете, был глава ВТБ Андрей Костин. После форума они провели рабочую встречу. Если бы Путин находился в Подмосковье, то Костин теоретически мог выступить на форуме в Москве, а затем быстро приехать в его резиденцию в Ново-Огарево, и ему не нужно было бы находиться с президентом с самого начала, пишут журналисты.

Позже, 2 ноября, Путин из этого же кабинета разговаривал по видеосвязи со школьниками. На сайте Кремля по-прежнему было указано, что президент находится под Москвой. Однако в тот день работники, обеспечивающие работу главы государства, находились в Сочи.

Фото: "Проект"

По словам журналистов, аппарату президента долгое время удавалось скрывать его истинное местонахождение, поскольку во время коронавируса кремлевский пул журналистов работает удаленно. Вживую президента видят только участники съемочной группы ВГТРК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы "Проекта".

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Все по теме:

Сочи, Проект, Владимир Путин, Бочаров Ручей, Ново-Огарево, Кабинеты.

Автор:

Телеграф
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